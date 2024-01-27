Мир 27 января 2024, 12:25 «Германия не готова». Писториус сделал громкое заявление о России Глава МО ФРГ Писториус заявил о неготовности Германии к противостоянию с РФ Marco Rauch/dpa/globallookpress

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ФРГ не готова к противостоянию с Россией. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус, чьи слова привело издание The Telegraph.

«Германия не готова защищать себя от проблем безопасности, с которыми столкнется Европа в будущем», — подчеркнул он.

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Глава ведомства подчеркнул, что больше нельзя испытывать непоколебимую уверенность в том, что в регионе будет царить мир. Роль бундесвера изменилась на фоне вызовов безопасности, с которыми столкнулась Германия и ее союзники по НАТО. Писториус призвал готовиться к противостоянию с «исходящими от России угрозами».

В середине декабря министр допустил, что Европе придется компенсировать Украине недостающую помощь от США, если американцы не смогут договориться о финансировании.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Североатлантический альянс не видит угрозы со стороны России. При этом блок внимательно следит за действиями РФ, а также усиливает бдительность и присутствие на восточном фланге альянса.