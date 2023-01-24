Мир 24 января 2023, 04:15 Германия назвала возможное число танков Leopard для поставки на Украину — СМИ RND: германский концерн Rheinmetall может поставить на Украину 139 танков Leopard Википедия

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Оружейный германский концерн Rheinmetall может передать Украине в общей сложности 139 танков Leopard, заявил представитель компании редакционному объединению RND. На ремонт техники уйдет около года.

Представитель концерна отметил, что на Украину готовы поставить танки Leopard первого и второго типов. Также есть 22 машины Leopard 2A4.

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«На ремонт этих машин уйдет не более года. Поставка будет возможна в конце 2023 — начале 2024 года. К этому следует добавить 29 Leopard 2A4, которые у нас есть в разработке, и которые будут готовы уже в апреле — мае 2023 года», — заявил собеседник RND.

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Он также добавил, что из Leopard 1 на Украину могли бы доставить 88 машин.

Танки Leopard 2 уже заметили на Украине, сообщил проект WarGonzo со ссылкой на оперативные источники. Аналитики проекта считают, что военная техника уже поставлена на Украину и дело упирается исключительно в бюрократию. Закон о вооружении Германии не позволяет третьим государствам без разрешения ФРГ передавать или продавать немецкое вооружение, ажиотаж вокруг поставок Leopard нужен для внесения правок в закон.