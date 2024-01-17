Мир 17 января 2024, 03:33 Германия назвала сумму новой военной помощи для Украины ФРГ потратит в 2024 году на военные поставки ВСУ €7 млрд РИА «Новости»

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Правительство Германии в 2024 году отправит Украине военную помощь, сумма которой составит более семи миллиардов евро. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В 2024 году Германия поддержит Украину военными товарами на сумму более семи миллиардов евро», — указали в заявлении.

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В публикации отметили, что по объемам выделенной Киеву помощи с момента начала спецоперации Соединенные Штаты занимают первое место, у Германии — второе.

Ранее европейские власти начали аудит предоставленных ВСУ вооружений на фоне заявлений о том, что вклад некоторых стран блока оказался меньше, чем предполагалось. Результаты проверки обнародуют к саммиту ЕС 1 февраля.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз должен оказать финансовую помощь Украине, но без ущерба бюджету всего сообщества, писала «Газета.ru». По его мнению, финансовая помощь Киеву должна поступать «из внебюджетных источников» ЕС.