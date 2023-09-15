Мир 15 сентября 2023, 13:51 Германия назвала предварительные сроки поставки ВСУ дальнобойных ракет Министр обороны ФРГ Писториус: ВСУ получат ракеты Taurus в ближайшие недели U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Германия готова передать Украине крылатые дальнобойные ракеты Taurus в ближайшие недели после принятия окончательного решения правительством страны. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Он пояснил, что в задачи правительства входит защита жителей своей страны. Но также важно оказать помощь Украине.

Реклама

Поэтому главный вопрос, который предстоит решить, — чтобы передача дальнобойного оружия не сказалась на обеспечении безопасности Германии.

«Если еще пройдет одна или две недели для принятия решения, то так тому и быть», —заявил Писториус.

По данным журнала Der Spiegel, с требованием передать украинским военным ракеты Taurus к правительству обратились депутаты бундестага от Социал-демократической фракции и партии «зеленых».

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе визита в Киев заявила, что власти опасаются передачи ракет Taurus, так как ВСУ могут их использовать для нанесения ударов по территории внутри России. Поэтому пока этот вопрос изучается.

На ее комментарии жестко отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который назвал объяснения коллеги тратой времени, так как ВСУ все равно получат эти ракеты рано или поздно.