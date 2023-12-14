Мир 14 декабря 2023, 19:50 Германия назвала «парализующее» ВСУ российское оружие Welt: российские планирующие бомбы парализуют атаки украинской армии РИА «Новости»

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Российские планирующие бомбы парализуют атаки украинских военных и не позволяют им продвигаться вперед. Такое заявление сделал журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.

«Украинцы выставляют свои войска, но русские их атакуют планирующими бомбами», — заявил он.

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В результате Вооруженным силам Украины приходится отступать, затем ставить на линии новых солдат. Военные буквально носятся туда-сюда и не продвигаются вперед. Действия солдат ВСУ также осложняют погодные условия.

Ранее Украина столкнулась с неожиданной проблемой при использовании истребителей F-16. Оказалось, что взлетно-посадочные полосы украинских аэродромов не подходят для этого вида самолетов. Американская техника требует особых условий эксплуатации, чего не может дать Украина.