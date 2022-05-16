Германия назвала отказ от российской нефти непростым шагом для ЕС

Отказ от российской нефти — непростой шаг для Евросоюза. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передал ТАСС.

Глава МИД Германии отметила, что страны ЕС в разной степени зависят от нефти из России. Но решение о постепенном запрете поставок энергоносителя из РФ нужно принять единогласно, подчеркнула Бербок.

Глава немецкой дипломатии сказала, что решение по шестому пакету санкций ЕС, предполагающему отказ от российской нефти, страны содружества примут «не сегодня», но выразила надежду, что это произойдет в ближайшие дни. Она отметила, что Евросоюзу нужно хорошо подготовиться к этому, поскольку санкции принимаются, чтобы соблюдать их годами.

Европейские страны пока не могут прийти к соглашению по срокам отказа от российской нефти. Еврокомиссия уже предложила Венгрии и Словакии, наиболее зависимым от поставок, отсрочить введение эмбарго до конца 2024 года.

ЕК ранее предложила профинансировать строительство нефтепроводов в Венгрию, чтобы страна согласилась на эмбарго.