Германия назвала новое условие роста зависимости страны от «Газпрома»

Усиление зависимости Германии от «Газпрома» могут спровоцировать проблемы с добычей газа в Нидерландах. Такое мнение в статье для журнала Der Spiegel высказали эксперты Клаус Хеккинг и Геральд Трауфеттер.

По их мнению, в настоящее время Германия покрывает около 90% своих потребностей в газе за счет импорта. Топливо поступает по газопроводам, которыми владеют преимущественно три государства: Россия, Норвегия и Нидерланды. Однако авторы материала отметили, что Нидерланды уже несколько лет вынуждены сокращать добычу на своем важном месторождении из-за сейсмической опасности.

«Возможно, что в скором времени ее вообще прекратят. Это сделает ФРГ еще более зависимой от «Газпрома», — пояснили Хеккинг и Трауфеттер.

На российскую компанию приходится 55% всего импорта газа в ФРГ.

Альтернативным источником топлива могли бы стать поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США, Катара или Австралии, полагают авторы. Но Германия не имеет своего порта для приема СПГ. Кроме того, прблемы могут возникнуть и в стоимости ресурса.

Также эксперты сомневаются, что поставщики СПГ готовы согласиться на догосрочные контракты, поскольку Германия имеет планы перехода на возобновляемые источники энергии.

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