Министерство экономики и энергетики Германии подсчитало убытки из-за санкций ЕС против России. С 2014 года европейский бизнес потерял миллиарды евро.

Депутат фракции «Альтернатива для Германии» Антон Фризен в беседе с РИА «Новости» назвал эффект от санкций «плачевным», а ущерб для немецкого бизнеса «глобальным», который привел к потере тысяч рабочих мест.

Размеры замороженных активов и денежных средств россиян и российских компаний, попавших в черный список, начинаются от нескольких сотен евро, сообщило РИА «Новости».

С 2018 года Германия занесла в санкционную базу данных свыше 485 тысяч евро россиян и российских компаний, попавших под вступившие в силу 17 марта 2014 года ограничения со стороны Евросоюза. В санкционной базе Ирландии оказались 24 тысячи евро граждан России, Италии — 94 тысячи евро, Нидерландов — 806 евро, Кипра — более трех миллионов евро.

В 2019 и 2020 годы размеры замороженных средств активов россиян в ФРГ составили 337 тысяч евро и 341 тысяча евро соответственно. В Нидерландах — 819 и 716 евро.

Всего за шесть лет размеры замороженных активов и денежных средств россиян и российских компаний в Германии составили около 1,8 миллиона рублей. На этом фоне, по данным немецкого правительства, торговый оборот между ФРГ и Россией в 2014 году составил 67,7 миллиарда евро, в 2015 году — 51,5 миллиарда, в 2016 году — 48 миллиардов евро.