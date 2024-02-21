Мир 21 февраля 2024, 11:24 Германия назвала финансовые потери страны из-за конфликта на Украине Германия потеряла более 200 миллиардов евро из-за конфликта на Украине Paul Zinken/dpa/globallookpress

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Германия, предположительно, потеряла более 200 миллиардов евро из-за украинского конфликта. Об этом заявил президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер. Его процитировало издание Rheinische Post.

«Высокие затраты на энергию привели к снижению темпов роста в Германии на 2,5%, или 100 миллиардов евро в 2022 году, и на эту же величину в 2023 году и до сегодняшнего дня», — сообщил он.

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Из-за конфликта на Украине в Германии подскочили цены на электричество. Также в стране нарушились наработанные цепочки поставок. В целом, по данным издания, украинский кризис серьезно нагрузил мировую экономику, спровоцировав волну проблем для ориентирующегося на экспорт государства.

Сильнее всего, по мнению Фрацшера, конфликт на Украине ударил по немцам с низкими доходами, которым приходится «существенно затягивать пояса».

Недавно депутат бундестага Сара Вагенкнехт высказалась против передачи дальнобойных немецких ракет Taurus украинским войскам. По ее мнению, поставка такого оружия может привести к непоправимым последствиям.