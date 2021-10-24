Германия назвала безответственными заявления о готовности НАТО применить оружие против РФ

В ФРГ раскритиковали заявление своего министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр о готовности НАТО применить атомное оружие против России. Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених призвал ее не обременять подобными высказываниями будущую работу нового правительства страны.

«Недавние умозаключения министра обороны касательно применения атомного оружия в конфликте с Россией безответственны», — передало слова Мютцениха агентство DPA.

По его словам, Крамп-Карренбауэр здесь ничем не отличается от столь же безосновательных угроз, которые звучат с российской стороны. Он также обвинил ее в раскручивании «спирали эскалации».

При этом Мютцених не понял, имела ли при этом министр в виду размещенное в Германии атомное оружие. Поэтому он призвал ее не обременять политику нового правительства ФРГ.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, когда поняла, что у нее с российским президентом Владимиром Путиным появились серьезные разногласия. По ее словам, это произошло в 2001 году, во время выступления Путина в Бундестаге.