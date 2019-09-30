  • Германия назвала главное условие отмены санкций против России

    30 сентября 2019, 14:50

    Дарья Бунякова

    Санкции против России могут быть сняты только после выполнения всех Минских соглашений. Но пока стороны далеки от полного соблюдения договоренностей, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
    Германия назвала главное условие отмены санкций против России

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    «Позиция федерального правительства остается неизменной, необходим содержательный прогресс в реализации Минских договоренностей, чтобы можно было думать об ослаблении или снятии санкций», — цитирует Зайберта РИА «Новости».

    По его словам, сейчас Германия вместе со странами «нормандской четверки» работает над вопросом выполнения соглашений. Зайберт отметил, что обмен заключенными между Россией и Украиной, а также разведение войск в Донбассе стали «позитивными и вызывающими надежду сигналами».

    «Я беру назад слово „ослабление“, позицией правительства остается, что Минск должен быть реализован содержательно и в его важных призывах. Мы еще очень далеки от этого», — добавил он.

    Минские соглашения были приняты в 2014 году для деэскалации вооруженного конфликта между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.