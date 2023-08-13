Мир 13 августа 2023, 09:00 Германия направит на Украину новые «супердроны» — СМИ Bild: ФРГ отправит Украине разведывательные беспилотники LUNA NG YouTube

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall отправит на Украину разведывательные беспилотники Luna NG, сообщила газета Bild со ссылкой на источники. Уточняется, что ВСУ получат дроны до конца 2023 года. Стоимость контракта неизвестна.

Издание охарактеризовало эти аппараты как 40-килограммовые «супердроны», способные «видеть и слышать». Модель NG (New Generation) — усовершенствованная версия устройств, которые Украина уже получила. Беспилотник выполняет разведывательные функции, однако, по данным СМИ, ВСУ также получат модификацию для переноски оружия.

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Дроны запускаются бесшумно и способны провести в полете до восьми часов и выполнять задачи на расстоянии до 100 километров и высоте до пяти километров. Беспилотники просты в управлении — управление почти полностью автоматизировано, так что для их применения даже не нужен опыт обращения с другими БПЛА.

Ранее СК России выяснил, что Украина еще до начала СВО получила оружие и боеприпасы из 20 стран, в том числе входящих в НАТО.