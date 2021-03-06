Германия намерена убрать слово «раса» из конституции

Правящая в ФРГ коалиция, в которую входят Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии, договорились убрать из конституции страны слово «раса».

В нынешней редакции основного закона страны есть пункт, который запрещает дискриминацию на «основании пола, происхождения, расы, языка, отечества и места рождения, вероисповедания, религиозных и политических взглядов, а также в связи с инвалидностью». Как сообщило издание Spiegel, слово «раса» предлагают заменить на «по расистским основаниям».

Критики инициативы считают, что таким образом власти не искореняют представление о действительном существовании рас. Они требуют более кардинальных изменений конституции в этом вопросе.

Информация об обсуждениях в правительстве страны возможности убрать слово «раса» из конституции появилась в ноябре прошлого года. В кабмине это объяснили тем, что «само понятие расы на сегодняшний день считается несостоятельным», говорил тогда министр юстиции ФРГ Кристин Ламбрехт.