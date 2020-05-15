Германия начнет пускать в страну туристов из ЕС и Великобритании

В Германии на двухнедельный карантин будут отправлять всех, кто прибыл из стран с большим количеством случаев заражения коронавирусом.

На данный момент самоизолироваться на две недели просят почти всех въезжающих в страну. Однако в федеральной земле Рейнланд-Пфальц карантин не проходят туристы, прибывшие из Великобритании, Северной Ирландии, стран Европейской ассоциации свободной торговли и ЕС.