Германия начнет лечить пациентов с ковидом коктейлем из антител. Его принимал Трамп

Германия будет лечить пациентов с коронавирусом препаратом на основе моноклональных антител. Это лекарство применяли для лечения от ковида бывшего президента США Дональда Трампа.

«Введение этих антител на ранней стадии может помочь предотвратить тяжелое течение болезни у пациентов с высоким уровнем риска», — заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

По его словам, моноклональные антитела работают как пассивная вакцина. Министр сообщил, что власти Германии закупили 200 тысяч доз препарата. За это количество отдали 400 миллионов евро, пишет Bild.

Шпан подчеркнул, что Германия станет первой страной Евросоюза, которая начнет использовать моноклональные антитела для лечения ковида. Применять препарат станут со следующей недели. Сначала лекарство доставят в университетские клиники. Министр не стал раскрывать название препарата. При этом издание утверждает, что речь идет о средстве, использовавшемся при лечении Трампа.

Экс-лидера США лечили от ковида несколькими препаратами. Среди них было лекарство компании Regeneron. Этот препарат являлся экспериментальным коктейлем из моноклональных антител.