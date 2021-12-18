Германия начала расследование в отношении RT

Расследование в отношении российского государственного телеканала RT начал немецкий регулятор деятельности СМИ. Причиной стала прямая трансляция программы на немецком языке. Об этом сообщила «Российская газета».

По имеющейся информации, основанием для проверки стало то, что немецкие регулирующие органы не выдали лицензию на вещание. Как отметила директор медиа-агентства Берлин-Браденбург Ева Флекен в интервью DPA, телеканал должен до конца года «прокомментировать этот вопрос».

Немецкие СМИ сообщили также, что по итогам расследования телеканалу RT DE могут в принципе запретить вещание в стране. Также каналу могут оштрафовать на 500 тысяч евро.

RT в четверг, 16 декабря, запустила по нескольким каналам распространения новую программу на немецком языке. Через несколько часов вещание канала на своей платформе заблокировал YouTube. Роскомнадзор в письменнной форме потребовал от группы Google, которой принадлежит хостинг, снять ограничение на прямое вещание. В противном случае доступ к Youtube в России может быть частично или полностью ограничен.