Мир 05 апреля 2024, 03:37 Германия начала готовить бундесвер к войне FT: Германия объявила о крупнейшей военной реформе со времен холодной войны РИА «Новости»

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В Германии готовят крупномасштабную реформу вооруженных сил. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

Радикальные изменения коснутся всех структур бундесвера. Об этом глава военного ведомства заявил во время выступления в Берлине по случаю 75-летия НАТО.

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Реорганизацию проведут в целях улучшения возможностей вооруженных сил и обеспечения их готовностьи к чрезвычайным ситуациям, в том числе к военным действиям.

Власти Германии решили модернизировать все имеющиеся на вооружении бундесвера крылатые ракеты Taurus, чтобы привести их в состояние боевой готовности. Сейчас в распоряжении немецкой армии имеется примерно 600 таких систем, однако точное количество засекречено.