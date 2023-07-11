Мир 11 июля 2023, 12:20 Германия на саммите НАТО в Вильнюсе объявит о новом пакете военной помощи Украине — СМИ Spiegel: ФРГ на саммите НАТО объявит о новом пакете военной помощи Украине на €600 млн piqsels

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На саммите НАТО в Вильнюсе Германия объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине, сообщили источники журнала Der Spiegel. По их информации, сумма транша составит более 600 миллионов евро.

Авторы статьи отметили, что правительство ФРГ подготовило очередной пакет военной помощи — из бюджета выделили более 600 миллионов евро. На Украину планируют отправить системы ПВО, беспилотники, снаряды и боевые машины пехоты. Официально об этом объявит глава Минобороны Германии Борис Писториус. Собеседник издания отметил, что это случится во второй половине дня.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ испытывают серьезные проблемы в ходе контрнаступления. Глава альянса отметил, что украинские военные встречают «яростное сопротивление». По его словам, ВС России выстроили внушительную оборону, оборудовали минные поля и соорудили противотанковые заграждения. Столтенберг добавил, что в ответ на это НАТО необходимо усилить военную поддержку Украины. Конфликт может затянуться на неопределенный срок, подчеркнул он.