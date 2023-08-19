Мир 19 августа 2023, 01:27 Германия исключила отправку войск на Украину Шольц исключил появление немецких солдат на Украине РИА «Новости»

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Главная задача немецкого правительства — не допустить втягивания Германии в конфликт на Украине. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил на дискуссии, организованной газетой Augsburger Allgemeine.

Шольц признал, что поставка Украине вооружения является нарушением негласного табу — ФРГ за редким исключением не поставляла оружие в зону конфликтов. При этом политик заявил, что Германия будет и дальше оказывать военную помощь Киеву.

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При поставках тех или иных видов вооружений Шольц предложил ориентироваться на действия союзников. Так, Германия согласилась передать Украине немецкие танки Leopard при условии, что американцы также поставят Украине свою технику.

«Действия в одиночку не подходят Германии с ее историей», — заявил политик.

Ранее Олафу Шольцу пришлось оправдываться перед избирателями за поставки оружия Украине на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии в Мюнхене.