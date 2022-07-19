Германия исчерпала ресурсы для военной помощи Украине

В Германии практически исчерпали средства, которые могли бы передать Украине в рамках военной помощи. Запасы вооруженных сил страны подходят к концу.

Глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт описала ситуацию в ходе посещения германо-французской бригады в городе Мюльхайм. Ее слова привела газета Die Welt.

«Мы больше не можем много отдавать [из запасов] Бундесвера, я скажу это очень четко, и мой коллега [министр обороны Украины] тоже об этом знает», — заявила Ламбрехт, пообещав Украине дальнейшую поддержку.

Отношения с министром обороны Украины Алексеем Резниковым она назвала очень доверительными и конструктивными. Германия, напомнила Ламбрехт, уже поставила украинской стороне часть самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000.

Весной Ламбрехт анонсировала поставки Украине зенитных установок Gepard. Агентство DPA писало, что их передадут в июле. Первая партия должна включать в себя 15 зенитных установок и порядка 60 тысяч боеприпасов.

О получении из Германии Panzerhaubitze 2000 Резников отчитался еще 21 июня, заметив, что к вооружению прилагались «подготовленные украинские экипажи».