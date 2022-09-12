Германия и Польша захотели создать центр по ремонту предоставленного ВСУ вооружения | 360°

Мир 12 сентября 2022, 10:29 Поделиться Telegram

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Viber Германия и Польша захотели создать центр по ремонту предоставленного ВСУ вооружения Минобороны ФРГ: Германия обсуждает с Польшей создание центра по ремонту вооружения ВСУ wikipedia

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Германия и Польша начали переговоры о создании центра техобслуживания, в котором можно будет чинить вооружение, предоставленное Украине. Об этом в беседе с Politico рассказала министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

По словам главы Минобороны Германии, стороны рассматривают вариант открыть такой центр на востоке Польши. По ее словам, он по необходимости смог бы обеспечить оперативный ремонт оружия ВСУ, в частности, гаубиц, написало РИА «Новости».

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Ламбрехт добавила, что поддерживает совместные проекты по разработке оружия в рамках Евросоюза. По ее словам, продажу оружия третьим странам не следует блокировать.

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Ранее министр заявила, что Германия передала «невероятно много» вооружений Киеву из резерва бундесвера. Предел, по ее словам, уже достигнут. О том, что ФРГ поставила Украине большое количество оружия, говорил и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

При этом в конце августа он анонсировал передачу ВСУ современных средств ПВО, беспилотников и радиолокационных систем.

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