Германия и Франция возмутились публикацией переписки глав МИД с Лавровым

17 ноября российский МИД опубликовал переписку главы министерства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ. В ведомстве пояснили цели такого шага. Это было сделано для того, чтобы позиция России не искажалась в обсуждениях встречи в нормандском формате, и чтобы на эту тему не было возможности спекулировать. Главы МИД Франции и Германии отреагировали на такие действия резко.

«Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел Лаврова обнародовать эти конфиденциальные обсуждения. Мы рассматриваем этот шаг как нарушение дипломатической практики», — опубликовало «РИА Новости» заявление МИД ФРГ.

Подобная реакция поступила и из французского дипломатического ведомства. Представители МИД подчеркнули, что действия российской стороны противоречат нормам дипломатии, и поступок был принят к сведению в Париже.

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель тоже прокомментировала публикацию переписки. Она сказала, что за время работы на высоком посту много раз читала в газетах собственные письма. По ее мнению, скрывать тут нечего.