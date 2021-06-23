Европейский союз должен разработать новую стратегию более тесного взаимодействия с Россией и развития дискуссии. К такому выводу пришли в Германии и Франции после встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня.

«Германия и Франция призвали к новой стратегии ЕС по более тесному взаимодействию с Россией с целью развить дискуссии с Москвой после женевского саммита президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным», — пишет газета Financial Times.

По данным издания, женевский саммит стал примером для восстановления отношений между Западом и Россией.

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден впервые встретились лично после инаугурации нового главы Белого дома. Руководители государств провели переговоры на вилле Ла Гранж в Женеве. На саммите присутствовал президент Швейцарии Ги Пармелен. Путин и Байден общались с глазу на глаз несколько часов, а после этого ответили на вопросы журналистов.

Они обсудили пандемию коронавируса, ситуацию на Украине, кибератаки, милитаризацию Арктики и движение BLM.