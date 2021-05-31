Германия и Франция обратились к Белоруссии с призывом о досрочных выборах президента

В Белоруссии необходимо провести досрочные президентские выборы. С таким заявлением выступил совет министров Германии и Франции, сообщило РИА «Новости».

Обе страны подчеркнули, что осуждают ситуацию с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске. Романа Протасевича и Софью Сапегу политики потребовали немедленно освободить.

«Учитывая политическую ситуацию в Белоруссии, вновь призываем к досрочным президентским выборам», — отмечено в совместном заявлении Германии и Франции.

В нем также указывается на необходимость освободить всех политических заключенных и прекратить «насилие против белорусского народа».

Канцлер Германии Ангела Меркель 31 мая также анонсировала точечные санкции в отношении властей Белоруссии. Политическую обстановку в республике она охарактеризовала как «удручающую».

Самолет Ryanair посадили в Минске из-за информации о бомбе на борту. После этого многие европейские страны запретили своим авиакомпаниям летать через Белоруссию. Некоторые государства теперь не принимают белорусские лайнеры в своем воздушном пространстве.