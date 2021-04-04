Германия и Франция обеспокоились эскалацией конфликта в Донбассе

Франция и Германия заявили об обеспокоенности увеличением числа нарушений перемирия в Донбассе. Страны призвали стороны прекратить эскалацию, сообщили в МИД обеих стран.

«Германия и Франция обеспокоены ростом числа нарушений режима прекращения огня после стабилизации ситуации на востоке Украины с июля 2020 года. Мы внимательно следим за ситуацией, особенно за передвижениями российских войск, и призываем стороны воздержаться и немедленно прекратить эскалацию», — сообщили в министерствах.

Страны подтвердили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. В МИД напомнили, что Германия и Франция выступают посредниками в нормандском формате. Власти стремятся в полном объеме выполнить Минские соглашения, поэтому регулярно проводят переговоры.

«В этом контексте мы приветствуем продление мандата Специальной миссии наблюдателей ОБСЕ на Украине (СММ) и призываем к снятию ограничений на ее свободу передвижения, чтобы СММ могла выполнять свои задачи в соответствии со своим мандатом», — заключили стороны.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что украинские военные сбросили взрывное устройство рядом с жилым домом. В итоге погиб ребенок, а женщина получила травмы. В связи с этим спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал исключить Украину из Совета Европы.