Мир 11 декабря 2022, 16:52 Германия и Евросоюз нарастили импорт российского сжиженного природного газа ZDF: Европа, вопреки заявлениям об отказе от российского газа, продолжила закупку СПГ в РФ РИА «Новости»

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Германия и другие страны ЕС отказались от российского газа только на словах. На самом деле российский импорт СПГ в Европу выше, чем когда-либо. Об этом сообщила немецкая телекомпания ZDF со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики (IfW).

В статье опубликованы отчеты, согласно которым европейский импорт СПГ из России достиг рекордного уровня. По сравнению с 2021 годом Евросоюз вместе с Великобританией закупил у российских поставщиков на пятую часть больше газа, чем до начала спецоперации на Украине.

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До 13% европейского импорта СПГ — российский. В качестве покупателей выступает Франция, Нидерланды и Бельгия.

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По словам вице-президента IfW Стефана Коотса, российский сжиженный газ ФРГ получает из Бельгии. Данные исследования IfW прогнозируют, что дефицита газа нынешней зимой в Германии удастся избежать, если экономия составит 20%.

Абсурдное желание «избавиться от России» привело ЕС к зависимости от американского СПГ.