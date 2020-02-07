Германия хочет поднять Евросоюз на борьбу с доминированием США

Он считает, что Европа должна объединиться и дать отпор Америке, чтобы защитить свой суверенитет. По его словам, США уничтожают коммерческие связи европейских стран под предлогом «Северного потока — 2».

Немецкий парламентарий уверен, что Америка преследует свою коммерческую выгоду. А вопрос энергосбережения Украины был всего лишь предлогом.