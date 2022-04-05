Немцам посоветовали готовиться к худшему из-за дефицита газа из России

Автомобильная промышленность Германии готовится к худшему развитию событий из-за возможного дефицита газа, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Немцев «напугало» требование президента России Владимира Путина оплачивать поставки российского голубого топлива в рублях. Анонимный источник посоветовал жителям Германии готовиться к худшему и не расслабляться.

«Наши цепочки поставок испытывают сильнейший стресс. Очень скоро мы ощутим дефицит во многих сферах», — цитирует издание главу Ассоциации немецкой автомобильной промышленности Андреаса Раде.

Специалист признал, что быстро найти замену российскому газу получится лишь частично. Германия может испытать дефицит и других сырьевых ресурсов. Например, палладия, ведь пятая часть импорта этого металла приходится на Россию.

Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать перевод всех расчетов за газ в рубли. В Кремле однозначно заявили, что топливо не будут поставлять при отсутствии оплаты.