Власти Германии готовы сотрудничать с Россией по вопросу производства и использования вакцины «Спутник V» в ЕС. Об этом в разговоре с президентом Владимиром Путиным заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Я на самом деле говорила с российским президентом. Известно, что у России есть вакцина „Спутник V“, и я сказала, что если мы хотим сотрудничать — а я считаю, что при всех политических расхождениях, которые сейчас у нас серьезные, — в пандемию можно сотрудничать в гуманитарных сферах», — процитировало Меркель РИА «Новости».

По словам канцлера, совместное производство российской вакцины в ЕС будет возможно только после получения одобрения Европейским медицинским агентством (EMA). Она добавила, что Россия уже обратилась в регулятор.

Ранее Меркель объявила, что введенные в Германия ограничения будут действовать до 14 февраля. Работодателей призвали перевести максимальное количество сотрудников на удаленную работу. Жителям страны придется во всех общественных местах носить медицинские маски или респираторы. До ужесточения правил разрешалось использовать тканевую маску.