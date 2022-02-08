Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна собирается ввести новые антироссийские санкции в том случае, если Россия совершит нападение на Украину. Однако от комментариев на тему возможного запрета на запуск российского газопровода «Северный поток — 2» Шольц снова воздержался.

Как сообщил американский телеканал CNN, Шольц сказал в интервью, что на текущий момент Германия готовится сделать затратные шаги, если РФ решит действительно вторгнуться на украинскую территорию. По его словам, в ФРГ собираются действовать согласно поступкам своих союзников. Кроме того, Шольц добавил, что свои действия германские власти намерены обсуждать с Соединенными Штатами.

«Мы готовы предпринять шаги, которые несут для нас издержки. (…) Не будет никаких различий в такой ситуации», — отметил Шольц.

Ранее Шольц отметил, что утверждения о якобы более тесном сотрудничестве Германии с Россией, чем с западными странами, — это абсолютная ерунда. Канцлер ФРГ добавил, что все союзники Германии точно это знают.

В понедельник, 7 февраля, представители Германии и США заявили, что собираются продолжать тесный диалог с российскими коллегами. По итогам переговоров в Вашингтоне президент Соединенных Штатов Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщили о своей готовности на добросовестной основе продолжать переговоры с Россией по тем гарантиям безопасности, которые ранее предложили западным партнерам в Кремле.