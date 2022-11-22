Мир 22 ноября 2022, 23:53 Германия достигла «абсолютных границ» в поставках военной помощи Министр обороны Ламбрехт: ФРГ достигла «абсолютных границ» и отказывает в военной помощи Википедия

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Германия не может откликаться на просьбы третьих стран об оказании военной помощи, сообщила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт. По ее словам, ФРГ подошла к «абсолютным границам» в вопросе помощи вооружением, сообщил ТАСС.

Во время своего выступления министр заявила, что ей приходится рассматривать много просьб о военной помощи, которые направляют другие страны.

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«Я должна отклонять некоторые из них, потому что, как у министра обороны Германии, у меня есть обязательства перед НАТО», — объяснила Ламбрехт.

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При этом она заверила, что Берлин будет продолжать помогать Киеву.

Уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль ранее заявила, что Германии для обеспечения вооруженных сил нужно закупить боеприпасы на 20 миллиардов евро. Сейчас в стране очень мало складов для амуниции, а военнослужащих не всегда могут обеспечить необходимой одеждой. Поэтому правительству нужно выделить средства для решения этих проблем, отметила Хегль.