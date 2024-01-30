Мир 30 января 2024, 12:40 Германия до сих пор не передала России данные об анализах Навального Лавров: Россия все еще не получила от ФРГ данные об анализах Навального IMAGO / Revierfoto / Global Look Press

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Германия до сих пор не предоставила России данные об анализах, которые брали у Алексея Навального, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр подчеркнул, что в ФРГ могут молчать в том числе потому, что скрывают запрещенную деятельность в области химоружия, сообщило РИА «Новости».

«Нам эти анализы просто не показывают, говорят: „Если мы вам покажем эти анализы, вы будете знать, какими знаниями в сфере химического оружия располагает бундесвер“», — указал глава МИД.

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По его оценке, такие заявления фактически являются признанием того, что в Германии занимаются деятельностью, которая запрещена Конвенцией по химическому и токсинному оружию.

Отдельно он обратил внимание на то, что ФРГ якобы передавала эти данные в ОЗХО, запретив организации перенаправлять их российской стороне.

«Вот такое отношение у западных хозяев киевского режима к международным расследованиям так называемым», — констатировал Лавров.

В конце августа 2020 года Навального доставили в больницу в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. Причина этого осталось была неясной. При этом в крови и моче Навального, как указывали омские специалисты, никаких ядов не выявили.