Мир 22 февраля 2023, 00:32 Германия, Дания и Швеция не сообщали России о расследовании по «Северным потокам» — Полянский Зампостпред РФ при ООН Полянский: ФРГ, Дания и Швеция не уведомляли Россию о расследовании РИА «Новости»

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Германия, Швеция и Дания не информировали Россию о проведении расследования по взрывам на магистральных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, его процитировал ТАСС.

Правительства Германии, Дании и Швеции направили в ООН письмо, в котором указали, что расследование взрывов на российских газовых трубопроводов еще не завершено.

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«Они утверждают, что информировали Россию. Это неправда», — заявил Полянский.

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Запланированное на 21 февраля заседание Совбеза ООН по вопросу диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» вновь перенесли. Сложности возникли из-за проведения в штаб-квартире ООН мероприятий, посвященных годовщине начала СВО, заявил источник в организации.

Стороны возобновили обсуждение новой даты проведения заседания, запрошенного Россией. РФ подготовила проект резолюции о расследовании дела о взрывах на газопроводах в сентябре 2022 года.