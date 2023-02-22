22 февраля 2023, 00:32
Германия, Дания и Швеция не сообщали России о расследовании по «Северным потокам» — Полянский
Зампостпред РФ при ООН Полянский: ФРГ, Дания и Швеция не уведомляли Россию о расследовании
Германия, Швеция и Дания не информировали Россию о проведении расследования по взрывам на магистральных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, его процитировал ТАСС.
Правительства Германии, Дании и Швеции направили в ООН письмо, в котором указали, что расследование взрывов на российских газовых трубопроводов еще не завершено.
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«Они утверждают, что информировали Россию. Это неправда», — заявил Полянский.
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Запланированное на 21 февраля заседание Совбеза ООН по вопросу диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» вновь перенесли. Сложности возникли из-за проведения в штаб-квартире ООН мероприятий, посвященных годовщине начала СВО, заявил источник в организации.
Стороны возобновили обсуждение новой даты проведения заседания, запрошенного Россией. РФ подготовила проект резолюции о расследовании дела о взрывах на газопроводах в сентябре 2022 года.
Газопровод Северный поток — 2
ООН
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