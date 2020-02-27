«Германия была не одна» — специалист о ВОВ
Николай Межевич, президент российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ, главный научный сотрудник Института Европы РАН, рассказал РИА ФАН, что, если бы во время Второй мировой войны Германию никто из европейских стран не поддержал, то войны бы в таком формате не было.
«О том, что мы воевали с Германией, знают все. Факт главного, самого страшного противника, затмил в сознании то обстоятельство, что Германия была не одна», — заявил историк.
Межевич также рассказал о Португалии, Турции, Швеции, Венгрии, Румынии, Болгарии. Эти страны являлись союзниками нацистов. Но их не было принято говорить.