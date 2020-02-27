«О том, что мы воевали с Германией, знают все. Факт главного, самого страшного противника, затмил в сознании то обстоятельство, что Германия была не одна», — заявил историк.

Межевич также рассказал о Португалии, Турции, Швеции, Венгрии, Румынии, Болгарии. Эти страны являлись союзниками нацистов. Но их не было принято говорить.