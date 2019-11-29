Германия будет бороться за доступ Opal к газу из «Северного потока»

От возможности его использования зависит загрузка всей трубы из России, но пока действует ограничение для «Газпрома» на использование Opal в полную мощность (36 миллиардов кубометров в год). «Газпром» не может оспорить решение суда, так как не является стороной разбирательств.

Польша обрадовалась проблемам «Газпрома» с газопроводом Opal Подробнее

Таким образом, российская газовая компания, которая семь лет добивалась полного доступа к трубе и получила его в 2016 году, снова сможет резервировать только половину этого объема из-за ограничений, налагаемых Третьим энергетическим пакетом.

В 2016 году Польша подала иск, требующий аннуляцию выданного «Газпрому» двумя месяцами раннее разрешения Еврокомиссии на полную загрузку Opal. Причина была в якобы нарушении принципа энергетической солидарности (Германия получит преференции, а транзит через Польшу снизится).

Решение суда вместо Еврокомиссии будет оспаривать Германия, уже направившая соответствующий иск. Сама Еврокомиссия не делает этого по причине длительности процесса (2-3 года), в то время как немецкий регулятор сможет сделать это за несколько месяцев, как это было в 2016 году.

Если не получится договориться, Германия сможет запросить задействовать 80–90% мощностей Opal, что не будет противоречить принципу энергетической солидарности.

При этом объемы прокачки по «Северному потоку» для «Газпрома» снизились незначительно — примерно на 10%.