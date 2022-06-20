Германия боится «унизить» Россию и и готова пренебречь помощью Украине

ФРГ выступает против «унижения» России и готова ради этого пренебречь помощью Украине. Об этом свидетельствуют «тайные переговоры» между двумя странами, заявил в статье для издания Foreign Policy эксперт Института Хадсона Питер Раф.

«Тот факт, что Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочла бы разочаровать Украину, нежели унизить Россию — что бы это ни значило», — написал Раф.

По мнению аналитика, канцлер Германии Олаф Шольц разделяет позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который призывал к дипломатическому урегулированию конфликта. Для этого Макрон предложил Украине отказаться от части территорий, а Запад он предостерег от «унижения» России.

«Конечно, Шольц не пошел так далеко, как Макрон <…> Однако немецкая реакция на эскалацию в виде строительства дипломатических развязок говорит сама за себя», — отметил эксперт.

Шольц высказал явное одобрения действиям Ангелы Меркель в отношении России. Он отметил, что политика мирного сосуществования никогда не может быть ошибочной.