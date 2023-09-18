Мир 18 сентября 2023, 21:04 Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине Глава Минобороны Писториус: ФРГ выделит Украине новый пакет помощи на €400 млн РИА «Новости»

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Германия предоставит Украине дополнительный пакет помощи на сумму 400 миллионов евро. Об этом в интервью газете Bild заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в преддверии встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн.

«Мы дополнительно поставим боеприпасы — разрывные и минометные снаряды, противоминные ракеты», — пояснил глава Минобороны ФРГ.

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Писториус отметил, что Украина больше всего нуждается в боеприпасах. Общая стоимость гуманитарной и военной помощи составит 400 миллионов евро. В списке поставляемого на Украину числятся бронированные автомобили, электрогенераторы, отопительные системы, а также зимняя одежда.

Депутат бундестага Родерих Кизеветтер убежден, что Германия в ближайшее время поставит на Украину крылатые ракеты Taurus. По предварительной информации, ракеты перепрограммируют, чтобы уменьшать дальность полета.