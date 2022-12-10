Мир 10 декабря 2022, 19:21 Германии указали на двуличие по отношению к госпереворотам Захарова заявила, что в Германии поддержали Евромайдан, но осудили попытку госпереворота РИА «Новости»

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Действующие немецкие политики поддержали государственный переворот на Украине, устроенный ультраправыми радикалами. Когда аналогичная ситуация сложилась в Германии, их отношение резко изменилось. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале задалась вопросом, в чем разница этих событий.

Дипломат напомнила, что на этой неделе власти Германии сообщили о задержании 25 участников правой экстремистской группировки, которых заподозрили в подготовке государственного переворота.

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«Подумать только: 25 исторических реконструкторов могли свергнуть демократию в центре Европы! Республика выстояла. „Опасные террористы“, которые называют себя „гражданами Рейха“ (включая, прости господи, принца Рейсса), повержены», — написала Захарова.

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Представитель МИД поинтересовалась, можно ли отнести к государственному перевороту захват ультраправыми радикалами парламента, судов, территориальных и национальных органов исполнительной власти.

«Если да, то почему как минимум три министра иностранных дел Германии прямо и политически поддерживали это, когда речь идет об Украине? Если нет, то о какой вообще попытке coup d'état (госпереворота — прим. ред.) можно говорить сейчас с этими… „рейхсбюргерами“?» — задалась вопросом Захарова.

Она напомнила, что во время Майдана на Украине протестующих поддержали бывший и действующие главы МИД Германии Йошка Фишер и Франк-Вальтер Штайнмайер. Последний даже выступал посредником в переговорах с участниками протеста. Но когда такая же ситуация произошла в Германии, то политики восхитились работой спецслужб.

Операцию по задержанию членов правой радикальной группировки немецкие силовики провели в среду, 7 декабря. По версии следствия, заговорщики готовили нападение на бундестаг и захват депутатов в заложники.

В ходе оперативных мероприятий, по официальным данным, задержали 23 человека, в том числе одну россиянку. В прокуратуре заявили, что женщина связывала радикалов со своими соотечественниками. По решению суда задержанных отправили за решетку.