Германии предсказали дефицит газа предстоящей зимой

Международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов обсудил с Lenta.ru готовность Франции помочь Германии с поставками газа.

Демидов выразил уверенность, что уже в декабре немцы столкнутся с нехваткой газа, несмотря на готовность Франции помочь с поставками голубого топлива.

В зимний период, по его словам, Германии требуется от восьми до 12 миллиардов кубометров топлива ежемесячно. Каждый месяц страна получает около 2,5 миллиардов кубометров газа в виде СПГ. Ее собственные запасы составляют 19 миллиардов кубометров.

«Можно предположить, что данная инициатива не изменит ситуацию с дефицитом газа на рынке Германии», — спрогнозировал специалист.