Германии предрекли о проблему с урожаем

Фермерские хозяйства Германии столкнулись с серьезными проблемами в ходе посевной кампании из-за нехватки минеральных удобрений. Россия после введения санкций против Белоруссии оставалась основным поставщиком подкормки для растений. Но в последнее время цены на удобрения выросли, объем поставок существенно снизился. Об этом сообщила газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По данным издания, в прошлом году импорт удобрений в Германию составлял более 4,6 миллиона тонн. Но сейчас ввоз продукции снижен из-за санкций против перевозчиков. Запрет на вход российских судов в европейские порты, проблема страхования грузов для наземной перевозки, невозможность расчета через банки с производителями привели к тому, что урожай в Германии в этом году окажется самым низким.

«Исчезновение с рынка российских азотных и комплексных, а также белорусских калийных удобрений приведет к снижению урожайности», — говорится в прогнозе.

Представители Немецкого крестьянского союза заявили, что общий объем урожая зерновых в Германии в последние годы составлял от 40 до 47 миллионов тонн. В этом году такого показателя они не ждут. По словам специалистов, проблема не только в нехватке удобрений, но и в ценах на газ, который используется в сельскохозяйственной промышленности. Выросшие цены на энергоноситель не позволят фермерам покрыть свои убытки.