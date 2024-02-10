Мир 10 февраля 2024, 11:52 Германии предрекли скорую утрату статуса промышленной сверхдержавы Bloomberg: период промышленной мощи Германии может закончиться из-за кризиса Sina Schuldt/dpa/globallookpress

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Германия из-за кризиса начала испытывать проблемы в области промышленности. Страна рискует лишиться статуса сверхдержавы в этой отрасли, сообщило агентство Bloomberg.

«США отдаляются от Европы и стремятся конкурировать со своими трансатлантическими союзниками. Китай становится более серьезным соперником», — написали авторы статьи.

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По данным издания, некоторые производители получили сильнейший урон, когда перестали получать крупные поставки дешевого российского природного газа. Вместе с тем внутренние проблемы в Германии, в том числе дефицит инвестиций в разные сферы и стареющая рабочая сила, усиливают кризис в Берлине. В стране закрывают заводы и предприятия.

По словам министра финансов Кристиана Линднера, которые привело агентство, Германия не способна продолжать конкурировать с другими государствами. Глава представительства Michelin в Северной Европе добавил, что снижение конкурентоспособности промышленной отрасли Германии может «пустить страну по накатанной».

Президент Владимир Путин в недавней беседе с журналистом Такером Карлсоном назвал Германию вторым по объему помощи спонсором Киева после США. Несмотря на это, украинская сторона закрыла доступ двух газовых маршрутов на своей территории для немецких хранилищ.