Мир 05 февраля 2023, 09:14 Германии предрекли рост цен на дизельное топливо из-за новых санкций против России RND: потолок цен на российские нефтепродукты приведет к росту цен на дизтопливо в ФРГ РИА «Новости»

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Введение ценового потолка на российские нефтепродукты грозит Германии подорожанием дизельного топлива. Об этом сообщило издание немецкой медиагруппы RND.

Издание приводит мнение сотрудника Института немецкой экономики Томаса Паулса, который отметил дефицит дизельного топлива на мировом рынке.

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По его словам, если ЕС прекратит его закупки у России, то придется импортировать топливо из более отдаленных регионов, например из Саудовской Аравии. При этом надо учитывать, что ограниченность вместимости судов и увеличенных маршрутов перевозки отрицательно скажутся на ценах.

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Причиной подорожания дизельного топливо в Восточной Германии издание называет снижение производства на двух местных нефтеперерабатывающих заводах.

В воскресенье вступил в силу потолок цен Евросоюза, стран «Большой семерки» и Австралией на поставки нефтепродуктов из России. Уровни стоимости будут пересматриваться один раз в два месяца.