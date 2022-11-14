14 ноября 2022, 12:23
Германии предрекли потерю суверенитета из-за поставок оружия из США
WW: Германия может утратить суверенитет из-за зависимости от американского оружия
Через несколько десятков лет Германия может утратить суверенитет из-за зависимости от поставок американского вооружения, отметили обозреватели журнала WirtschaftsWoche Макс Бидербек-Кеттерер и Рюдигер Киани-Кресс. По их мнению, действия министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт поставили под угрозу развитие собственных наработок в области обороны.
По данным издания, глава Минобороны Германии сделала ставку на «готовые и быстро поставляемые» образцы иностранного вооружения. Это может поставить крест на собственных разработках, подчеркнули авторы статьи.
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«Что касается суверенитета Германии, мы должны быть уверены, что в ближайшие 30-50 лет мы не отдадим себя полностью в руки американцев», — процитировал журнал эксперта в сфере оборонной промышленности страны Мартина Крелля.
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Германия и Франция рассматривают войну с Россией как один из возможных сценариев, предположила обозреватель РИА «Новости» Елена Караваева. Она напомнила, что власти ФРГ собрались переоснастить вооруженные силы страны, и на эти цели собрались выделить около 100 миллиардов евро.
Германия
США
Оружие
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