Германии предрекли потерю лидерства в Евросоюзе

Энергетический кризис и санкции против России пошатнут положение Германии в Евросоюзе, считает оббозреватель американского издания Bloomberg Мария Тадео. Она отметила, что лидерство в ЕС скоро могут занять южные страны.

В последние 10 лет Германия пользовалась моральным и финансовым авторитетом в ЕС, но кризис, вызванный необдуманной политикой лидеров европейских стран, нарушил баланс, подчеркнула Тадео.

«Зависимость Германии от России обнажила недостатки ее экономической модели — высокоинтенсивная промышленность, работающая на дешевом газе — и слепоту ее политического класса к зависимости от Кремля», — заметила журналистка.

Она добавила, что пока Германия «еще не оправилась от шока», юг Европы «становится все более напористым». С точки зрения обозревателя, перемены будут скорее позитивными.

«Это не месть за годы жесткой экономии под руководством Германии, а перекалибровка сил, которая в конечном итоге может привести к оздоровлению ЕС», — пояснила автор материала.

«Эпоха сильной Германии» подходит к концу, подытожила она.