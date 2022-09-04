Мир 04 сентября 2022, 05:19 Поделиться Telegram

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Viber Германии предрекли массовые протесты осенью Профессор Патцельт спрогнозировал массовые протесты в Германии осенью Pxhere.com

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Этой осенью каждый житель Германии столкнется с инфляцией и дефицитом энергии, предупредил профессор политологии из Дрезденского университета Вернер Патцельт. Это грозит обернуться массовыми протестами.

О предупреждении профессора сообщил телеканал Welt.

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«Граждане начинают осознавать, что правительство обещает больше, чем может выполнить в действительности», — привело РИА «Новости» слова Патцельта.

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В связи с этим профессор прогнозирует волну протестов. По его словам, существует три фактора, которые будут влиять на итог противостояния властей и протестующих — это уровень инфляции, готовность немцев заставить правительство принять меры для улучшения их положения, а также политика освещения протестов в СМИ.

Еще в августе жители Германии уже выражали свое недовольство политикой властей для решения проблем энергетического кризиса и наплывом украинских беженцев. Так жители Нойруппина сорвали выступление канцлера Германии Олафа Шольца. Собравшиеся освистали его и потребовали, чтобы глава кабмина ушел.

Живущий в Германии больше 20 лет блогер Станислав Майданский в беседе с «360» заявил, что страна разделилась на два лагеря и уже осенью он ждет крупных протестов от потерявших терпение и всякие надежды людей.

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