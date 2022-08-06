Германии предрекли масштабные протесты из-за подорожания энергоносителей

Масштабные протесты в ФРГ предстоящей осенью и зимой предрекли авторы материала на телеканале ARD. К ним приведет подорожание энергоносителей, пояснили журналисты.

Немецкое правительство, как отметил телеканал, опасается роста радикальных движений из-за роста цен на продукты и энергоносители, а также на фоне социальной напряженности.

Сегодня в Берлине уже проходят подобные акции, отмечено в материале. Протестную активность также замечают в Баварии и Саксонии.

Глава МИД страны Саксонии Шустер отметил, что министерство готовится к различным сценариям. Власти он призвал создать кризисную группу, чтобы уменьшить последствия подорожания энергоносителей.

В конце июля немцы освистали вице-канцлера страны Роберта Хабека после того, как он в очередной раз заявил, что Германия должна поддержать Украину и отказаться от отношений с Россией. Хабека обвинили в провале экономической программы, а также в поддержке вооруженного конфликта. С каждым днем недовольство в немецком обществе только растет. Это происходит из-за кризиса и лишений. Дело даже может дойти до вынужденной смены правительства.