Германии предрекли госпереворот из-за украинского конфликта

Зимой Германию могут ждать яростные протесты, беспорядки и даже государственный переворот. К росту напряженности приводят украинский конфликт, растущие цены и страх людей за собственное будущее, заявил глава тюрингского ведомства по охране конституции Штефан Крамер в интервью немецкому каналу ZDF.

Крамер отметил, что пандемия коронавируса как причина продолжающихся протестов уже отходит на второй план.

«И украинский конфликт, и экономический экзистенциальный страх в связи с энергетическим кризисом, и общее недовольство всем и всеми играют все бОльшую роль», — подчеркнул он.

Беспорядки начнутся с декабря, когда люди «станут замерзать», предрек Крамер.

«Уже сегодня местные жители выражают опасения за свое будущее и за будущее своих детей», — заметил глава ведомства.

По его мнению, возможно появление в стране «классического терроризма», который всегда приводит к перевороту.

Ранее журналисты, опираясь на результаты исследования Института занятости, спрогнозировали, что к 2030 году экономика Германии потеряет более 260 миллиардов долларов из-за украинского кризиса. Еще одним фактором, который может привести к обнищанию экономики ФРГ, назвали высокие цены на энергоносители.