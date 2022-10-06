Германии предрекли экономический кризис из-за отказа от российского газа | 360°

Мир 06 октября 2022, 15:55 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Германии предрекли экономический кризис из-за отказа от российского газа

Читать 360tv в

Отказ Германии от импорта российского газа в течение двух лет приведет к экономическому кризису в стране. Об этом в разговоре с RT сказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

«В Германии уже сейчас деиндустриализация. Ряд компаний снизил выработку продукции. Часть компаний говорит о возможности отъезда в другие регионы, прежде всего в США, в перспективе будет отъезд в Китай и в Турцию», — рассказал он.

Реклама

По мнению эксперта, деиндустриализация приведет к изменению политического курса Германии. Кризис создаст «социально-политический запрос» на нормализацию отношений с Россией.

Реклама

0 0 0 0 0 0