Германии предрекли дефицит газа из-за отказа немцев экономить топливо | 360°

Все новости

Власть

03 октября 2022, 01:59

Захарова указала на озвученные США мотивы для вывода из строя «Северных потоков»

Происшествия

03 октября 2022, 01:57

Лидер группы «Dельта» Легостаев пропал в Сочи — СМИ

Реклама

Мир

03 октября 2022, 01:07

Германии предрекли дефицит газа из-за отказа немцев экономить топливо

Мир

03 октября 2022, 00:48

ОПЕК+ обсудит вопрос сокращения суточной добычи нефти

Мир

03 октября 2022, 00:38

Болсонару вырвался вперед на выборах президента Бразилии

Мир

03 октября 2022, 00:37

НАТО испугался возможного пуска российского «Посейдона» — СМИ

Общество

03 октября 2022, 00:28

Диверсии на «Северных потоках», вхождение новых регионов в Россию, стрельба в Ижевске. Неделя в фотогалерее

Мир

02 октября 2022, 23:53

Жертвами давки на стадионе в Индонезии стали 125 человек

Спецоперация

02 октября 2022, 23:40

СК проверит данные об иностранных наемниках на Украине

Мир

03 октября 2022, 01:07

Германии предрекли дефицит газа из-за отказа немцев экономить топливо

Глава регулятора ФРГ Мюллер: Германию ждет дефицит газа из-за отказа немцев экономить

Читать 360tv в

Германии в скором времени предрекли столкновение с дефицитом газа в связи с отказом частных немецких домохозяйств экономить топливо. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства страны Клаус Мюллер.

«Сейчас немецкие потребители используют на 15% больше топлива, чем в прошлом году», — заявил Мюллер в интервью газете Frankfurter Allgemeine.

Реклама

Темпы потребляемого немцами газа растут даже при том, что цена на него резко увеличилась, отметил глава агентства. Это, как заметил Мюллер, может привести к тому, что немецкая экономика окажется под ударом.

Реклама

Вне зависимости от того, насколько теплой окажется предстоящая зима, Германии нужно экономить не меньше 20% топлива, заметил Мюллер.

Германия объединится с Данией и Швецией для выяснения причин утечек газа на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2». Глава немецкого МВД Нэнси Фезер заметила, что все данные говорят в пользу диверсии на трубопроводах. Участвовать в работе будут эксперты военно-морского флота, правоохранители и сотрудники спецслужб. Специалисты будут действовать в рамках законов ЕС.

Германия

Газ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама