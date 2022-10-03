Германии предрекли дефицит газа из-за отказа немцев экономить топливо | 360°

Мир 03 октября 2022, 01:07 Поделиться Telegram

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Viber Германии предрекли дефицит газа из-за отказа немцев экономить топливо Глава регулятора ФРГ Мюллер: Германию ждет дефицит газа из-за отказа немцев экономить Pxhere.com

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Германии в скором времени предрекли столкновение с дефицитом газа в связи с отказом частных немецких домохозяйств экономить топливо. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства страны Клаус Мюллер.

«Сейчас немецкие потребители используют на 15% больше топлива, чем в прошлом году», — заявил Мюллер в интервью газете Frankfurter Allgemeine.

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Темпы потребляемого немцами газа растут даже при том, что цена на него резко увеличилась, отметил глава агентства. Это, как заметил Мюллер, может привести к тому, что немецкая экономика окажется под ударом.

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Вне зависимости от того, насколько теплой окажется предстоящая зима, Германии нужно экономить не меньше 20% топлива, заметил Мюллер.

Германия объединится с Данией и Швецией для выяснения причин утечек газа на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2». Глава немецкого МВД Нэнси Фезер заметила, что все данные говорят в пользу диверсии на трубопроводах. Участвовать в работе будут эксперты военно-морского флота, правоохранители и сотрудники спецслужб. Специалисты будут действовать в рамках законов ЕС.

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