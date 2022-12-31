31 декабря 2022, 22:01
Германии не удалось осуществить «переход в новую эпоху» — СМИ
Spiked: Германии не удалось достичь в 2022 году объявленных Шольцем целей
Властям Германии не удалось в 2022 году достичь поставленных целей, решимость канцлера Олафа Шольца исчезла через 10 месяцев. В «хвалебной речи» в ответ на начало российской спецоперации канцлер призвал «изменить образ жизни» и избавиться от зависимости от газа из РФ. Об иссякшей решимости и целях «zeitenwende» в статье для Spiked написала обозреватель Сабина Бепплер-Шпаль.
«Прошло десять месяцев, смелость и решимость, присутствовавшие в речи „zeitenwende“, практически испарились. <…> Неудивительно, что к концу года рейтинги одобрения Шольца и его правительства достигли новых антирекордов», — написала Бепплер-Шпаль.
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Правительство ФРГ не делает ничего хорошего ни для себя, ни для страны, считает обозреватель. В этом году самодовольство немецких элит было выставлено на всеобщее обозрение, иллюзии Германии были разрушены. Страна не смогла «стать на новый путь», именно такое значение у слова «zeitenwende».
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Канцлер Германии пообещал поддерживать Украину, даже если это принесет трудности простым гражданам страны. Шольц выразил уверенность, что немцы поддерживают его, ведь прошедший год был «годом сплоченности».
Германия
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