Мир 31 декабря 2022, 22:01 Германии не удалось осуществить «переход в новую эпоху» — СМИ Spiked: Германии не удалось достичь в 2022 году объявленных Шольцем целей РИА «Новости»

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Властям Германии не удалось в 2022 году достичь поставленных целей, решимость канцлера Олафа Шольца исчезла через 10 месяцев. В «хвалебной речи» в ответ на начало российской спецоперации канцлер призвал «изменить образ жизни» и избавиться от зависимости от газа из РФ. Об иссякшей решимости и целях «zeitenwende» в статье для Spiked написала обозреватель Сабина Бепплер-Шпаль.

«Прошло десять месяцев, смелость и решимость, присутствовавшие в речи „zeitenwende“, практически испарились. <…> Неудивительно, что к концу года рейтинги одобрения Шольца и его правительства достигли новых антирекордов», — написала Бепплер-Шпаль.

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Правительство ФРГ не делает ничего хорошего ни для себя, ни для страны, считает обозреватель. В этом году самодовольство немецких элит было выставлено на всеобщее обозрение, иллюзии Германии были разрушены. Страна не смогла «стать на новый путь», именно такое значение у слова «zeitenwende».

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Канцлер Германии пообещал поддерживать Украину, даже если это принесет трудности простым гражданам страны. Шольц выразил уверенность, что немцы поддерживают его, ведь прошедший год был «годом сплоченности».